Repubblica - Raspadori, il Sassuolo valuta Ounas e Gaetano: obiettivo è chiudere in tempi brevi

Il Napoli ha scelto Raspadori e i contatti con il Sassuolo sono frenetici. Il club emiliano, scrive l’edizione online de La Repubblica, parte da una richiesta di 35 milioni, De Laurentiis non vuole spingersi oltre i 25 milioni. Il Sassuolo valuta Ounas e Gaetano: l’algerino ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha fretta di decidere il suo futuro mentre il 22enne centrocampista lascia Napoli solo con la formula del prestito ed è richiesto da molti club. Raspadori ha già accettato un contratto di quattro anni a 2.5 milioni di euro, l’obiettivo delle due società è chiudere la trattativa in tempi brevi.