Repubblica - Spalletti ha rifiutato rinnovo: su di lui c'è la Juventus

Su Luciano Spalletti c’è anche la Juventus. Idem per il ds Cristiano Giuntoli: si è promesso ai bianconeri ma è ancora vincolato al club azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Su Luciano Spalletti c’è anche la Juventus. Idem per il ds Cristiano Giuntoli: si è promesso ai bianconeri ma è ancora vincolato al club azzurro, che non lo libera. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che aggiunge: "De Laurentiis ha proposto di prolungare fino al 2025. Spalletti per ora ha rifiutato. Certificando che la sua permanenza a Napoli non è scontata. De Laurentiis sembra quasi prepararsi all’addio".