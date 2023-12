Repubblica - Supercoppa, ADL vorrebbe rompere con gli arabi (che pagano 23 mln): la situazione

Le semifinali (Napoli- Fiorentina il 18 gennaio, Inter- Lazio il 19) si giocheranno in uno stadio da 16 mila spettatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Polverone Supercoppa, col Napoli di De Laurentiis furioso con gli arabi per l'organizzazione dell'evento. Ne scrive Maurizio Crosetti sull'edizione odierna di Repubblica: "I club scoprono che è assurdo giocarla in Arabia, ma i 23 milioni di euro di premi (7 alla squadra vincitrice) restano un ottimo argomento. Oggi se ne parlerà di nuovo in assemblea di Lega, dove il Napoli potrebbe proporre lo strappo provocatorio: disputare a Riad soltanto la finale della nuova formula a quattro (Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina). Ma il contratto è blindato e gli arabi hanno comprato semifinali e finali, quest’anno e poi altre tre volte nei prossimi cinque.

Ed è anche la Supercoppa del super disagio: le semifinali (Napoli- Fiorentina il 18 gennaio, Inter- Lazio il 19) si giocheranno in uno stadio da 16 mila spettatori, quello dell’Al-Shabab, dove negli spogliatoi non c’è neppure spazio per tutti, mentre la finale del 22 gennaio avrà luogo nello stadio dell’Università Re Saud (25 mila spettatori), quello dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ( il più grande di Riad, il King Fahd Stadium da 60 mila posti lo stanno rifacendo). Se CR7 aspetta una nuova casa, possono aspettare anche i giocatori italiani. La super rabbia diventa così una specie di super invidia nei confronti dei club della Liga, che invece avranno lo stadio più grande (o meno piccolo) per tutte e tre le sfide.