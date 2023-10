Repubblica - Tudor aspetta una chiamata dal Napoli: prossime tre partite decisive per Garcia

Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli resta fortemente in discussione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli resta fortemente in discussione. Il tecnico francese, per salvare la panchina, avrà bisogno di un filotto di vittorie nelle prossime tre partite con Verona, Union Berlino e Milan. Altrimenti, riferisce l’edizione online di Repubblica, De Laurentiis, è pronto a ricominciare il suo ennesimo casting per la panchina. Sullo sfondo c'è sempre Igor Tudor. Ma il presidente spera che la sua presenza fissa a Castel Volturno - da commissario - sia sufficiente per dare scacco alla crisi.