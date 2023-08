Repubblica - Zielinski, l'entourage spinge per fargli accettare l'Arabia: possibile rilancio

Piotr Zielinski non vuole andare in Arabia Saudita, ma il suo entourage vorrebbe mandarcelo. Economicamente non c'è storia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski non vuole andare in Arabia Saudita, ma il suo entourage vorrebbe mandarcelo. Economicamente non c'è storia, all'Al Ahli guadagnerebbe molto di più rispetto all'ingaggio attuale e moltissimo di più rispetto a quello che guadagnerebbe se accettasse il rinnovo al ribasso proposto dal Napoli. Per questo i suoi agenti sono in pressing per convincerlo ad accettare la proposta saudita, scrive La Repubblica:

“Meno fluido, invece, il futuro di Piotr Zielinski. In Arabia non vuole andarci. Non ha ancora detto sì alla proposta dell’Al Ahli che ha messo sul piatto un maxi ingaggio da 12 milioni di euro. L’entourage è in pressing e gli ha chiesto di considerare seriamente questa offerta considerando che l’accordo col Napoli sarebbe a cifre molto più basse. Gli arabi potrebbero pure rilanciare ma all’inizio della prossima settimana servirà una risposta definitiva".