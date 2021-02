RPN - In attesa di Napoli-Juve, ADL chiama a Gattuso: confermata fiducia

La Juventus non sarà decisiva per il futuro prossimo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, stando a quanto raccontato da Radio Punto Nuovo. In attesa del big match delle 18, Aurelio De Laurentiis ha telefonato al suo allenatore, confermandogli la fiducia e dicendogli a chiare lettere di voler proseguire con lui fino al termine di questa stagione. Una telefonata lunga e cordiale - riferisce l'emittente campana - in cui il patron ha provato a trasmettere serenità. L'esonero, dunque, non sarebbe da mettere in preventivo: avanti con Gattuso, poi in estate si vedrà.