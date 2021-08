Sky - Affare Estupinan in salita: tre le idee per il quarto difensore, la situazione

L'uscita di Luperto andato all'Empoli ha fatto nascere una necessità nel Napoli. Come riportato da Sky Sport, gli azzurri sono ora alla ricerca di un quarto difensore. Resiste l'idea Maksimovic, ma solo se dovesse accettare un anno di contratto. Rugani resta un'opzione nel caso in cui la Juventus dovesse aprire ad un prestito. Infine piace anche Juan Jesus. Al brasiliano, svincolato, sarà comunque offerto un contratto senza cifre esorbitanti. Per quanto riguarda il terzino, si fa difficile la trattativa per Estupinan del Villareal: Emery ora non è più convinto della sua partenza e vorrebbe tenerlo. Il club spagnolo ha proposto un altro giocatore al Napoli, che però non è interessato alla dirigenza azzurra.