Sky - Ag. Lozano arrivato in ritiro: incontro per il futuro, MLS alla finestra

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il procuratore di Hirving Lozano è in questo momento a Rivisondoli, sede in cui alloggia il Napoli nel ritiro in Abruzzo. Il Chucky ha un solo anno di contratto e la sua situazione va risolta. Il messicano aveva mercato in Arabia e piace ai Los Angeles Fc. Questa visita conferma che è una questione che il Napoli vuole affrontare. Ci sono Micheli, Meluso, Chiavelli e De Laurentiis. A riferirlo è Sky Sport.