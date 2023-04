Sky - Agente Rrahmani a Napoli: in arrivo rinnovo quinquennale!

Il procuratore del centrale kosovaro - riporta 'Sky' - è sbarcato in città per mettere nero su bianco quanto concordato negli scorsi mesi:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a blindare il difensore Amir Rrahmani. Il procuratore del centrale kosovaro - riporta 'Sky' - è sbarcato in città per mettere nero su bianco quanto concordato negli scorsi mesi: classe '94, Rrahmani firmerà un contratto valido per le prossime cinque stagioni.