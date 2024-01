Sky - Colpo di scena Dragusin, offerta ufficiale del Bayern. Nuovo tentativo del Napoli: la situazione

Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il club italiano e il Tottenham hanno un accordo per il trasferimento del centrale rumeno per 24 milioni di euro più 6 di bonus e il prestito di Spence al Genoa. Il Bayern Monaco, però, ha presentato un'offerta ufficiale al club rossoblù. Ora la decisione spetta allo stesso Dragusin, che dovrà scegliere per quale squadra giocare.

Il tentativo del NapolI. Nella giornata di oggi anche il Napoli ha fatto un nuovo tentativo per Dragusin, aumentando a più riprese la propria offerta. Il giocatore, però, sembra ormai deciso a trasferirsi all'estero, fa sapere sul proprio sito l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.