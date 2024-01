Sky fa chiarezza: Ngonge libererebbe Zerbin in prestito, non Lindstrom

Il Napoli, oltre che rafforzare difesa e centrocampo, si muove sul mercato anche per l'attacco.

Il Napoli, oltre che rafforzare difesa e centrocampo, si muove sul mercato anche per l'attacco. Il club di De Laurentiis ha avviato i primi contatti per Cyril Ngonge, esterno d'attacco dell'Hellas Verona. Nel Napoli sostuirebbe Alessio Zerbin, destinato ad andare in prestito al Frosinone e non Jesper Lindstrom come si era paventato nelle scorse ore. A riferirlo è Sky Sport.