Sky - Fabian-Napoli, si rischia il braccio di ferro. Zielinski rifiuta il West Ham: le ultime

Fabian Ruiz ha delle offerte ma per il prossimo anno, quando andrà in scadenza. Il Napoli ha fatto una proposta di rinnovo allo spagnolo che non l’ha ritenuta adeguata. Questo potrebbe comportare da qui alla fine del mercato un braccio di ferro molto simile a quello visto con Milik. La situazione è piuttosto spinosa.

Questione Zielinski - Il polacco è nel mirino del West Ham ma sembra non abbia per nulla voglia di andare nel club inglese. A riferirlo è Sky Sport.