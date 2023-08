Sky - Futuro incerto per Zielinski: due i nomi in cima alla lista in caso di partenza

Da ieri sono tornate fortissime le sirene arabe dell'Al Ahli per Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli nel 2024

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Da ieri sono tornate fortissime le sirene arabe dell'Al Ahli per Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli nel 2024. Si parla di un’offerta di circa 12 milioni a stagione al giocatore e intorno ai 25 al club azzurro. Il futuro è incerto e per questo motivo, riferisce Sky Sport, il Napoli si sta guardando intorno in caso di addio.

Sono i profili in cima alla lista se il polacco va via: Teun Koopmeiners e Gabri Veiga. Il Napoli si è mosso per il centrocampista olandese dell’Atalanta sondando la disponibilità del calciatore. Per quanto riguarda il talento classe 2002, invece, il Napoli è pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni ma il Celta Vigo pretende i 40 della clausola rescissoria.