Sky - Galtier-Osimhen, rapporti buonissimi. A breve il Napoli parlerà di rinnovo con l'agente

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “A noi continua a risultare sempre Galtier in vantaggio su Garcia. Galtier che sta risolvendo ancora il contratto con il PSG, ci vorranno ancora un po’ di giorni. Il tecnico francese ha già allenato Osimhen, rapporti che sono ancora buonissimi tra i due.

I rapporti sono molti buoni anche tra l’agente del nigeriano e il Napoli. Infatti non c’è una chiusura sul rinnovo di contratto, si parlerà nei prossimi giorni per capire quali sono le condizioni per il prolungamento e quale sarebbe un’eventuale cifra d’uscita per i vari club interessati (PSG, Manchester United e Real Madrid)”.