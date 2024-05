Sky - Gasperini in pole con Conte: il Napoli ha già una bozza d'accordo ma deve aspettare

Per la panchina del Napoli in prima fila restano Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in pole, a seguire Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Per la panchina del Napoli in prima fila restano Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in pole, a seguire Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Con Conte prosegue la trattativa economica, ma non si è ancora trovato un punto d'incontro.

Con Gasperini, invece, si aspetta di capire in pochi giorni che margini ci saranno per una sua partenza da Bergamo. Il tutto dipenderebbe comunque da lui perché il club di De Laurentiis ha già una bozza di accordo. Per quanto riguarda Pioli e Italiano, invece, dipende tutto dal Napoli se vorrà accelerare per chiudere con uno dei due tecnici. A riferirlo sul prorio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.