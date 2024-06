Sky - Hermoso in stand-by, il Napoli lavora anche per Rafa Marin del Real Madrid

Non solo Buongiorno, primo obiettivo per la difesa del Napoli.

E' in standby la trattativa per Mario Hermoso, che è l'alternativa del Napoli.

Si lavora poi anche per Rafa Marin, difensore centrale classe 2002, del Real Madrid che nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Alaves. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.