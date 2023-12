Sky - Hojbjerg primo della lista, Samardzic se va via Zielinski: il punto sul centrocampo

In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo di Piotr Zielinski.

In questo momento non ci sono trattative per il rinnovo di Piotr Zielinski. Per questo motivo, riferisce Sky Sport, il Napoli si sta muovendo per inserire un centrocampista in rosa per il presente ma anche per il futuro.

La prima scelta e il calciatore più avanti rispetto agli altri valutati è Pierre-Emile Hojbjerg. C’è anche Seko Fofana nella lista ma il danese piace molto al club azzurro. Sul centrocampista del Tottenham c’è anche la Juventus. Valutazioni anche su Lazar Samardzic dell’Udinese che resta un’opzione per l’eventuale sostituzione di Zielinski.