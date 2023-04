Sky - Il Napoli blinda la difesa: rinnova anche Rrahmani! I dettagli sul nuovo accordo

Sarà il secondo rinnovo di fila per un difensore, dopo quello di Juan Jesus ufficializzato qualche giorno fa.

Sempre più vicino il rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli: il centrale kosovaro con cittadinanza albanese ha raggiunto l'accordo col club azzurro per allungare fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. C'è fiducia già da giorni, ma mancava ancora qualcosina. Adesso ci siamo davvero. Stando a quanto rivela Sky, all'intesa non manca niente, anzi è atteso a breve anche l'annuncio ufficiale del club partenopeo. Sarà il secondo rinnovo di fila per un difensore, dopo quello di Juan Jesus ufficializzato qualche giorno fa.