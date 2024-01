Sky - Il Napoli non molla Dragusin: insiste e prova il sorpasso al Tottenham

Gli scenari potrebbero cambiare: il Napoli insiste e prova il sorpasso per il difensore romeno.



Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Sky Sport, sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a Radu Dragusin, classe 2002 del Genoa.

Ecco quanto si legge sul sito dell'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio: “Il club azzurro aveva già presentato un'offerta mettendo sul tavolo 20 milioni più il cartellino di Ostigard, ma gli inglesi sembravano avere più possibilità per soddisfare le richieste del Genoa. Il Tottenham, infatti, ha da giorni l'accordo sui termini contrattuali con il giocatore, ma la chiave per chiudere la trattativa è accontentare il Genoa: i rossoblù chiedono 35 milioni di euro, con l'obiettivo di chiudere intorno ai 30. Gli scenari potrebbero cambiare: il Napoli insiste e prova il sorpasso per il difensore romeno".