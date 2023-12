Sky - Il Napoli valuta due rinforzi a centrocampo: i giocatori nel mirino

La prima operazione in uscita del Napoli a gennaio sarà la cessione di Elmas al Lipsia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima operazione in uscita del Napoli a gennaio sarà la cessione di Elmas al Lipsia. Anche Demme potrebbe dire addio, su di lui c’è la Salernitana. Da monitorare poi la vicenda Zielinski, il cui rinnovo, riferisce Sky Sport, non sembra procedere positivamente.

Per rimpiazzare le cessioni a centrocampo, l’emittente satellitare fa sapere che il Napoli valuta due rinforzi: il primo è Hojbjerg del Tottenham, danese anche in orbita Juventus. Le alternative sono Fofana, ex Udinese oggi all’Al Nassr, e Soumaré, francese del Siviglia ma in prestito dal Leicester.