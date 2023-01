Sky - Il Napoli vuole bloccare Caprile: si prova a chiudere, su di lui anche il Benfica

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’ ha svelato un nuovo obiettivo del Napoli

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’ ha svelato un nuovo obiettivo del Napoli: “Il Napoli vorrebbe subito e lasciare a Bari Elia Caprile, uno dei portieri migliori di questo campionato cadetto. La proprietà del Bari è del figlio di De Laurentiis quindi l’operazione sembrerebbe facile, in realtà non è così perché il Leeds ha il 50% sulla futura rivendita. Non è un’operazione facilissima, manca l’intesa al momento con l’entourage del giocatore anche perchè c’è la concorrenza del Benfica”.