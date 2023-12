Sky - Il Tottenham valuta Hojbjerg 30mln: trattativa complicata per il Napoli, le alternative

Con la partenza di Elmas e l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, il Napoli a centrocampo dovrà fare almeno un’operazione di mercato a gennaio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la partenza di Elmas, direzione Lipsia, e l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, il Napoli a centrocampo dovrà fare almeno un’operazione di mercato a gennaio. Al club di De Laurentiis piace Hojbjerg, ma la valutazione che ne fa il Tottenham, prestito più obbligo di riscatto a circa 30mln di euro, rende la trattativa molto complicata. Un’opportunità può essere Fofana, mediano del Al Nasr ex Udinese. Sono state prese informazioni anche su Soumaré, di proprietà del Leicester in prestito al Siviglia. Da valutare in uscita anche le situazioni Demme e Zielinski. A riferirlo è Sky Sport.

