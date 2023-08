Sky - In arrivo Lindstrom! Sostituirà Lozano: niente rinnovo per il messicano

Jesper Lindstrom sarà presto un nuovo giocatore del Napoli.

Jesper Lindstrom sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il danese, secondo quanto riporta la Bild, il danese è in viaggio verso l'Italia per firmare il contratto che lo legherà alla squadra di De Laurentiis. Il suo arrivo è legato alla partenza di Lozano.

Il messicano, infatti, non rinnoverà e lascerà l'Italia (che sia questa estate o a gennaio). Nelle ultime ore il PSV Eindhoven ha presentato un'offerta ufficiale per il Chucky da 10 milioni di euro più 5 di bonus. La trattativa tra i due club proseguirà nella giornata di domani, per capire se il Napoli accetterà la proposta olandese o se sarà necessario un rilancio. A riferirlo è Sky Sport.