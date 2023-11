Sky - Infortunio Lobotka: sospiro di sollievo ma sarà comunque valutato nelle prossime ore

Il contrasto di gioco che ha coinvolto Stanislav Lobotka nel corso di Slovacchia-Islanda ha fatto spaventare i tifosi del Napoli.

Il contrasto di gioco che ha coinvolto Stanislav Lobotka nel corso di Slovacchia-Islanda ha fatto spaventare i tifosi del Napoli. E’ uscito malconcio a una caviglia al minuto 83. Il centrocampista è rimasto accasciato per due minuti a terra, salvo poi recarsi a bordocampo dolorante, ma sulle proprie gambe.

Lobotka è comunque riuscito a rientrare in campo per terminare la gara, facendo tirare un sospiro di sollievo a Mazzarri. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma il giocatore verrà comunque valutato nelle prossime ore. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.