Sky - Insigne riflette: l'agente sarà a Castel di Sangro ma ufficialmente per altri motivi

Nel corso di “Speciale Calciomercato”, in onda su Sky Sport, il giornalista Francesco Modugno ha parlato del rinnovo di Insigne: “Il capitano azzurro, finora, non ha mai parlato con il Napoli. Il problema resta economico e anche tecnico. Insigne potrebbe anche decidere di fare un’altra esperienza professionale e di vita. Per questo De Laurentiis ci tiene a parlare con Insigne per capire le sue motivazioni e le sue volontà. Il presidente è imprevedibile e potrebbe rinviare l’incontro. La situazione è in divenire. Insigne ha un ingaggio importante, il Napoli ha un monte ingaggi da ridurre. Bisogna aspettare che le parti si incontrino per capire il futuro di Insigne con il Napoli. L'agente di Lorenzo, Pisacane, è atteso nei prossimi giorni in Abruzzo ma ufficialmente per motivi di vacanza”.