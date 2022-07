Sky - Kim firmerà triennale con opzione per altri 2 anni: presente una clausola solo per l'estero

Kim Min-jae sta sostenendo le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart.

Kim Min-jae sta sostenendo le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart. Il difensore sudcoreano dovrebbe firmare un triennale con l'opzione per altri due anni. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 50 milioni di euro valida solo per l'estero. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.