Sky - Koopmeiners, Napoli in forte pressing: per l'Atalanta non è sul mercato

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, piace molto al Napoli. Il club di De Laurentiis è in forte pressing per provare a strapparlo al club bergamasco. Il Napoli sta forzando con gli agenti dell'olandese e con il calciatore, già cercato dagli azzurri ai tempi dell'AZ Alkmaar. Per l'Atalanta Koopmeiners non è sul mercato e per il momento sembra orientata a resistere al forcing del Napoli.

In ogni caso il club azzurro prova ad acquistare un centrocampista anche in attesa di definire il futuro di Piotr Zielinski, in scadenza il 30 giugno 2024. Sul polacco, che sta ancora discutendo il prolungamento del contratto, c'è il forte pressing dell'Arabia Saudita. A riferirlo è Sky Sport.