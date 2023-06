Sky - L’Empoli vuole Caprile con l’aiuto del Napoli, ma attenzione agli arabi!

“Gli arabi non stanno andando solamente sui giocatori a fine carriera, da quello che ho saputo oggi vorrebbero prendere Caprile del Bari".

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Gli arabi non stanno andando solamente sui giocatori a fine carriera, da quello che ho saputo oggi vorrebbero prendere Caprile del Bari. L’Empoli vuole prendere il giovane portiere al posto di Vicario e cerca di prenderlo con le risorse che ha, magari facendoselo prestare dal Napoli. Infatti il club azzurro dovrebbe fare l’operazione col Bari e girarlo in prestito ai toscani. Con l’interesse degli arabi, però, diventa poi difficile trattare sull’ingaggio del giocatore e convincerlo di non andare in Arabia Saudita”.