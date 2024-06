Sky - Lindstrom in uscita, ha offerte dalla Francia. Spunta un possibile sostituto

A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca DI Marzio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Jesper Lindstrom è in uscita dal Napoli. Il danese piace al Lione e ha offerte per il prestito. Il sostituto potrebbe essere Nicolò Cambiaghi dell'Empoli, una soluzione che piace molto al nuovo ds Manna. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca DI Marzio. Cambiaghi, rientrato all'Atalanta dopo una stagione in prestito all'Empoli, ha collezionato 1 gol e 5 assist in 37 presenze.