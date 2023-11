Sky - Lo staff di Mazzarri: anche il vice è amarcord, ci sono altri due ex azzurri

Infine spazio anche Salvatore Aronica, ex giocatore di Mazzarri ai partenopei che farà ritorno a Napoli.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli e si sta componendo anche il suo staff. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Nicolò Frustalupi è destinato a tornare con la carica di vice, proprio come nella prima esperienza del tecnico di San Vincenzo in azzurro.

Il suo ultime vice, a Cagliari, pure ci sarà, in altre vesti: si tratta di un ex azzurro, Claudio Bellucci, ora allenatore dell'U18 dei sardi. Il preparatore atletico dovrebbe essere Giuseppe Pondrelli (lo stesso di 10 anni fa). Infine spazio anche Salvatore Aronica, ex giocatore di Mazzarri ai partenopei che farà ritorno a Napoli.