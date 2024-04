Sky - Meluso verso l'addio, il Napoli non intende esercitare la clausola di rinnovo: i dettagli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha individuato in Giovanni Manna il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha individuato in Giovanni Manna il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione e affidare il ruolo di direttore sportivo. Dopo l'accordo verbale raggiunto, si attende la firma. L'attuale ds azzurro è Mauro Meluso, sul quale c'è una clausola di rinnovo automatico che però il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercati Sky Gianluca Di Marzio.