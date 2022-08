Sky - Navas-Napoli, resiste la fiducia: trattativa laboriosa non senza difficoltà

Lunga, laboriosa, e tormentata la trattativa relativa a Keylor Navas.

Lunga, laboriosa, e tormentata la trattativa relativa a Keylor Navas. Resta una latente fiducia, anche se i tempi stringono. Il portiere ha due anni di contratto con i parigini, prende 36 milioni lordi d’ingaggio per il prossimo biennio. Se il Paris Saint Germain non si accolla gran parte dell’ingaggio è difficile. Resta la fiducia del Napoli sebbene non manchino le difficoltà. A riferirlo è Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare.