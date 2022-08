Sky - Navas si avvicina: dialogo aperto col PSG, è l’obiettivo numero uno per la porta

Se è vero che Fabian Ruiz è diretto verso Parigi, il dialogo col Paris Saint Germain per Keylor Navas è aperto e serio

Se è vero che Fabian Ruiz è diretto verso Parigi, il dialogo col Paris Saint Germain per Keylor Navas è aperto e serio. Il Napoli sta lavorando all'operazione e si sta avvicinando a portare il portiere del Costarica in azzurro. E’ l’obiettivo numero uno del Napoli per la porta, superato Kepa Arrizabalaga nelle gerarchie. A riferirlo è Sky Sport.