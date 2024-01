Sky - Nome nuovo per il centrocampo: sondaggio per Neuhaus del Gladbach

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A TENSIONE TRA I TIFOSI PRIMA DI LAZIO-ROMA: LANCIO DI FUMOGENI ALL'OLIMPICO Come accaduto negli ultimi Lazio-Roma, anche questo pomeriggio durante il riscaldamento tra la Tribuna Tevere lato Sud e i Distinti Sud è iniziato un lancio di fumogeni tra tifoserie, con i supporter biancocelesti a iniziare per primi. José... Come accaduto negli ultimi Lazio-Roma, anche questo pomeriggio durante il riscaldamento tra la Tribuna Tevere lato Sud e i Distinti Sud è iniziato un lancio di fumogeni tra tifoserie, con i supporter biancocelesti a iniziare per primi. José...