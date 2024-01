Sky - Nuovi contatti per Traoré! Giornata decisiva, c'è fiducia

Secondo l'emittente satellitare, ci sono stati e ci saranno ancora nuovi contatti oggi tra l'entourage del calciatore e il club azzurro.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il primo colpo a centrocampo in questo mercato di gennaio potrebbe essere Hamed Junior Traoré, classe 2000 del Bournemouth, cresciuto in Italia tra Lucchese, Empoli e Sassuolo. Il Napoli ci sta lavorando anche in queste ore, come riportato l'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Secondo l'emittente satellitare, ci sono stati e ci saranno ancora nuovi contatti oggi tra l'entourage del calciatore e il club azzurro. L'operazione procede con fiducia e quella di oggi può essere la giornata decisiva per chiuderla positivamente.