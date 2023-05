Sky - Nuovo ds Juventus, difficoltà per Giuntoli: cresce l’ipotesi interna

Sembrava più semplice per Giuntoli liberarsi del Napoli, così non è.

Si è molto ridimensionata la possibilità che Cristiano Giuntoli arrivi alla Juventus. Sembrava più semplice per Giuntoli liberarsi del Napoli, così non è. Sta prendendo piede da parte della Juventus una soluzione interna, come Giovanni Manna, direttore sportivo della Juventus Next Gen. Non è vero che Allegri non vuole Giuntoli, anche se la scelta del ds è stata fatta alle spalle del tecnico e questo non l’ha certo lasciato contento.

L’unico veto posto da Allegri era quello di non toccare il progetto delle giovanili. C’è un confronto all’interno della società sul ruolo di Allegri e la scelta del nuovo ds. A riferirlo è Sky Sport.