Sky - Offerta per Perez, ma l'Udinese alza il prezzo: la situazione

Il Napoli non molla Nehuen Perez, obiettivo per rafforzare la difesa.

Il Napoli non molla Nehuen Perez, obiettivo per rafforzare la difesa. Per l'argentino, il club di De Laurentiis ha presentato un'offerta all'Udinese, ma il club friulano ha modificato le proprie richieste. Nei giorni scorsi, il Napoli ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma l'Udinese considerata la posizione di classifica poco tranquilla ha aumentato la propria richiesta a 20mln. A riferirlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky.