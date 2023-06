Sky - Osimhen apre al rinnovo, ma intesa da trovare: se va via Garcia ha un preferito

Se Osimhen dovesse andar via il preferito di Rudi Garcia è Jonathan David del Lille che il tecnico francese conosce molto bene.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, per capire l’entità della richiesta del Napoli per il cartellino del nigeriano. Se questa cifra sarà talmente alta da scoraggiare le eventuali squadre interessate all’attaccante azzurro, a quel punto ci si siederà per valutare la proposta del Napoli di rinnovo di contratto. Non c’è un accordo sul rinnovo di Osimhen già sancito ma un’apertura a valutare l’eventuale proposta che il presidente del Napoli farà.

Va trovata l'intesa poi sulle cifre che ancora non c'è. Se Osimhen dovesse andar via il preferito di Rudi Garcia è Jonathan David del Lille che il tecnico francese conosce molto bene. A riferirlo è Sky Sport.