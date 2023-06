Sky - Osimhen, distanza sia sulle offerte che sul rinnovo ma c’è ottimismo: i dettagli

C'è stato ieri l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

C'è stato ieri l'incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen. Il patron del Napoli valuta il nigeriano almeno 150 milioni di euro, mentre le offerte arrivate finora non superano i 100. Nel corso del summit si è parlato anche del rinnovo di contratto di Osimhen. Al momento l’ingaggio proposto da De Laurentiis non s'avvicina a quello che il nigeriano potrebbe percepire in altri top club e non soddisfa il giocatore. Tuttavia le parti si rivedranno nei prossimi giorni per trovare un punto di incontro, c’è serenità perchè la volontà è quella di rinnovare. A riferirlo è Sky Sport.