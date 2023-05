Sky - Ottimismo dopo la cena tra Spalletti e ADL: l’ipotesi è un rinnovo più lungo e più ricco

In serata è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti per parlare del futuro.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In serata è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti per parlare del futuro. Dopo la cena, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “L’ufficio facce ci ha raccontato la serenità e il buon umore la voglia di guardare avanti insieme. De Laurentiis ha detto: ‘Con me dovete stare sereni', questa la sintesi delle sue parole rivolte a noi e ai tifosi. La cena è durata circa due ore, alla presenza anche dell'amministratore delegato Chiavelli. All'uscita Spalletti si è prestato a selfie, video e anche a qualche battuta. Il contratto di Spalletti può essere risistemato, magari più lungo e ricco, magari di due anni. Questi gli elementi della cena. Le facce inducono all'ottimismo, ricostruiremo nelle prossime ore i dettagli dell'incontro”.