Sky - Panchina Napoli, in leggero rialzo le quotazioni di Gasperini: ADL riflette

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare: "Per la panchina del Napoli sono il leggero rialzo le quotazioni di Gasperini. Il presidente De Laurentiis, infatti, sarebbe orientato a un progetto articolato su tre stagioni. Storicamente sappiamo che i grandi allenatori, fra questi anche Conte, difficilmente riescono a restare fermi per così tanto tempo sulla stessa panchina.

Non che Conte non voglia, ma è una riflessione che in seno alla società stanno facendo. E da questo punto di vista Gasperini e probabilmente Pioli si adattano di più. Il ciclo di Pioli al Milan è finito, per quanto riguarda Gasperini non c’è stato ancora nessun incontro concreto con la famiglia Percassi, è forte l’idea che questa grande storia d’amore e di successi possa terminare. Ricordiamo che Gasperini è un vecchissimo pallino del presidente De Laurentiis, fu ad un passo dall’avvicendamento con Mazzarri più di 10 anni fa. E’ un allenatore molto apprezzato anche dall’area tecnica del club, stesso discorso anche per Conte, Pioli e Italiano. Diciamo che in questo momento la riflessione più profonda, Conte a parte che è gradito dalla piazza, è su Gian Piero Gasperini”.