Sky - Per ora nessun premio Scudetto o Champions: già tanti bonus nei contratti

In questo momento non sono previsti dei premi, né per lo Scudetto né per la Champions League. A riferirlo è Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è più una visione, che è aziendale, per la quale il presidente ha sempre ritenuto che ci sono dei contratti già ricchi di bonus al raggiungimento di obiettivi. Dunque sono già previsti. Poi ci sta che il presidente possa fare una sorpresa a fine campionato, ma ad oggi non è previsto nessun premio".