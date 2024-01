Sky - Perez in dirittura d'arrivo: cifre e dettagli dell'operazione

Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di Sky Sport

Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di Sky Sport: "Napoli, in dirittura d'arrivo l'operazione per Nehuen Perez: accordo ormai in finalizzazione tra i due club e potrebbe definirsi tutto oggi, è questione di ore.

Operazione totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus)".