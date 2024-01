Sky - Perez prima scelta per la difesa. Col Verona c'è distanza per Ngonge, nessuna conferma su Man

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "Ieri il Napoli ha sperato che Dragusin saltasse al Tottenham, ha provato fino all’ultimo a prenderlo. La necessità ora è prendere un difensore centrale. La priorità è Neheun Perez, ci sono stati contatti anche in giornata, è la primissima scelta. La soluzione parallela è Martinez Quarta, sempre se la Fiorentina decida di darlo. Se invece si deciderà di prendere un mancino, il nome è quello dell'ex Bologna Theate.

Napoli che sta trattando ancora col Verona per Ngonge, anche se non c’è un’intesa tra i due club. La richiesta del Verona è molto alta: 11-12mln, vedremo se la Fiorentina farà un rilancio. Napoli che sicuramente ha nel mirino un altro esterno, che però non è Man. Oggi era circolato in Romania il nome del giocatore del Parma, ma non abbiamo avuto conferme.

A centrocampo sono state chieste informazioni su Neuhaus del Borussia Monchengladbach, sul quale c’è anche la Lazio”.