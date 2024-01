Sky - Perez si avvicina: nuovi contatti con l’Udinese, le cifre dell’affare

Il Napoli continua a insistere per arrivare a Nehuen Perez.

Il Napoli continua a insistere per arrivare a Nehuen Perez. Come riferito da Sky Sport, l’argentino è la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri per la difesa. In giornata c’è stata una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo: l’obiettivo è quello di sbloccare l’affare e trovare un’intesa per il cartellino. L’operazione si potrebbe chiudere a 16-17 milioni di euro più bonus.

Tra il Napoli e il classe 2000, invece, l’accordo è già stato trovato: Perez ha dato il suo ok al trasferimento in azzurro e adesso è in attesa che i due club raggiungano un'intesa. Dopo i contatti odierni l'argentino si sta avvicinando a diventare un nuovo calciatore del Napoli.