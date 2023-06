Sky - Pista Sousa rallentata, 5 allenatori in corsa ma ad oggi nessun passo concreto del Napoli

"E’ De Laurentiis che sa qual è, nel suo disegno, l’allenatore favorito in questa corsa".

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Galtier in pole per la panchina del Napoli? In questi casi dare percentuali è andare fuori strada. E’ De Laurentiis che sa qual è, nel suo disegno, l’allenatore favorito in questa corsa. Su Paulo Sousa e gli altri oggi non ci sono novità.

Ma visto che c’era questo abbrivio sul tecnico della Salernitana, che aveva avuto anche un contatto diretto con De Laurentiis, non essendoci state novità per oggi fa pensare che il presidente abbia rallentato un po’. Ci sono i nomi di Galtier, Garcia, Fonseca e Benitez, che resta sempre sullo sfondo. Però ad oggi, per nessuno dei quattro-cinque, passi concreti non ne sono stati fatti”.