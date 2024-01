Sky - Retroscena Perez: erano pronte le visite, ma il Napoli ha bloccato tutto

Nehuen Perez è sempre più lontano dal Napoli. Poco prima della sfida con la Lazio, il calciatore sembrava ad un passo dal vestire la maglia azzurra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nehuen Perez è sempre più lontano dal Napoli. Poco prima della sfida con la Lazio, il calciatore sembrava ad un passo dal vestire la maglia azzurra, c'era intesa totale tra i due club e si aspettava solo il via libera per visite mediche e firma dei documenti.

Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, dopo la partita di domenica De Laurentiis ha fermato tutto: bloccata la partenza di Ostigard e messo in stand-by Perez. La trattativa non è ancora sfumata definitivamente, ma i segnali per un'eventuale chiusura sono poco rassicuranti.