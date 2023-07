Sky - Rinnovi, il prossimo sarà Mario Rui. Nessuna news su Osimhen

Nel corso dello speciale calciomercato su Sky Sport, è intervenuto l’inviato Sky a Dimaro Massimo Ugolini.

Nel corso dello speciale calciomercato su Sky Sport, è intervenuto l’inviato Sky a Dimaro Massimo Ugolini: “Il prossimo rinnovo in casa Napoli dovrebbe essere quello di Mario Rui. Il terzino portoghese dovrebbe allungare il contratto per un altro anno. Per quanto riguarda la situazione sul prolungamento del contratto di Victor Osimhen non ci sono news. Le parti continueranno a sentirsi per trovare un’intesa entro la fine del secondo ritiro, che avrà luogo a Castel di Sangro. Abbiamo intervistato Garcia e ci ha detto che il nigeriano vuole restare”.