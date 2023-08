Sky - Rinnovo Osimhen, c’è molta fiducia tra le parti sull’intesa: le ultime

Victor Osimhen ha altri due anni di contratto con il Napoli, ma il club azzurro ha la volontà ferma di rinnovare il contratto.

La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti. Domani De Laurentiis, riferisce Sky Sport, lascerà Castel di Sangro per qualche giorno di vacanza e la sua volontà è di definire questa trattativa che verte alla ricerca dell’equilibrio tra l’ingaggio del giocatore (che si aspetta in doppia cifra) e la clausola rescissoria che De Laurentiis vorrebbe quanto più vicina ai 200 milioni. Tra un anno scade il contratto con la multinazionale sportiva che veste Osimhen, per cui si discuterà anche sui diritti d’immagine. C’è però fiducia, molta fiducia per il rinnovo del contratto.