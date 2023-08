Sky - Rinnovo Osimhen, terminato l'incontro ADL-Calenda: i dettagli

Si è tenuto oggi nella sede del ritiro del Napoli in Abruzzo, l'incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, e l'agente di Victor Osimhen.

Si è tenuto oggi nella sede del ritiro del Napoli in Abruzzo, l'incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis, e l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda. Sul tavolo il rinnovo del contratto del bomber azzurro. Calenda è arrivato a Castel di Sangro intorno alle 14. La trattativa per trovare una quadra definitiva sta procedendo. Tra i punti della discussione l'ingaggio e il valore della clausola che verrà inserita nel nuovo contratto. Manca ancora qualcosa per la fumata bianca, ma la volontà reciproca è quella di venirsi incontro. A riferirlo è Sky Sport.